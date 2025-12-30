Ford подала десять заявок на регистрацию товарных знаков в России
Американский автопроизводитель Ford подал десять заявок на регистрацию своих товарных знаков в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Ушедшая из РФ организация захотела зарегистрировать логотипы Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Linkoln, Mustang, Ranger, Tourneo, Transit. Заявки поступили в Роспатент в декабре 2025 года. Заявителем выступила компания «Форд Мотор Компани».
В случае регистрации в РФ Ford сможет продавать под перечисленными брендами транспортные средства, в том числе пассажирские микроавтобусы, минивэны, спортивные автомобили, запчасти.
Ранее Ford направила две заявки на регистрацию в России товарных знаков Ford и «Форд».
