В Берлине загорелся палаточный лагерь для украинских беженцев
12 марта 202417:39
В Берлине в районе Тегель произошел пожар в палаточном лагере для украинских беженцев. Огонь охватил три палатки, в каждой из которой размещалось по 330 человек, сообщает Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, есть несколько пострадавших.
Возможной причиной пожара могло стать курение внутри одной из палаток.
Ранее сообщалось, что жертвами пожара в деревне Каменка в Новгородской области стали три человека, двое мужчин и женщина.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru