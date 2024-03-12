В Берлине загорелся палаточный лагерь для украинских беженцев

В Берлине в районе Тегель произошел пожар в палаточном лагере для украинских беженцев. Огонь охватил три палатки, в каждой из которой размещалось по 330 человек, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, есть несколько пострадавших.

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Возможной причиной пожара могло стать курение внутри одной из палаток.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в деревне Каменка в Новгородской области стали три человека, двое мужчин и женщина.


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ФОТО: РИА Новости
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