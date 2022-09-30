В ЕС заявили о непризнании референдумов по присоединению к России новых территорий

Евросоюз никогда не признает результаты голосования по присоединению к России бывших областей Украины и призывает мировое сообщество осудить референдумы. Об этом заявила еврокомиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает РИА Новости.

«Также Еврокомиссия считает, что уезжающие в связи с мобилизацией из РФ россияне «могут представлять угрозу безопасности стран ЕС», - отметила она.

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По словам Йоханссон, те, кто собираются надолго остаться в ЕС, не должны подавать на краткосрочные визы, а сразу запрашивать разрешение на длительное нахождение в стране.

Ранее агентство Reuters проинформировало о том, что Евросоюз предварительно согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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