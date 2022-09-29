«Без технологий, но с икрой»: Новые санкции ЕС ударят по торговым отношениям
ЕС обсуждает полный запрет на импорт российской стали, всех лесоматериалов, предлагают запретить экспорт радаров и лазерного оборудования. В черный список предполагается Александра Дугина и Николая Расторгуева.
Евросоюз готовится ввести новый пакет антироссийских санкций, окончательное решение послы из стран ЕС собираются обсудить 30 сентября.
Одна из ключевых целей новых санкций Евросоюза против России - «лишение российского оборонного комплекса ключевых технологий». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Также, по ее словам, планируется продолжить изоляцию российской экономики, новые запреты на российские товары лишат Россию дополнительных 7 миллиардов евро.
Согласно новым предложениям, ЕС хочет запретить перевозчикам и страховщикам заниматься транспортировкой нефти из России, если она продается по цене выше определенной, об этом узнало издание EUobserver.
Также могут быть введены ограничения на заключения новых контрактов с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью».
ЕС обсуждает полный запрет на импорт российской стали и всех лесоматериалов, включая древесину, целлюлозу и бумагу. Помимо этого, под санкциями могут оказаться моллюски, икра, спиртные напитки, сигареты.
Ожидается, что новые ограничения коснуться импорта из России ряда товаров ювелирной промышленности, косметики, средств для макияжа и ухода за лицом, мыла, дезодорантов и туалетной бумаги, пишет издание Politico.
По оценкам Еврокомиссии, перечисленная выше продукция «приносит значительный доход России». При этом, по данным издания, ранее планировалось внести в запрещенный список и российские алмазы, но этот пункт вынесли за рамки обсуждений. При этом Европейский союз захотел ввести ограничения против российского производителя алмазов «Алроса».
Что касается экспорта, то к отправке в Россию больше не будут разрешены полупроводниковые компоненты и чипы, планируется запретить экспорт авиационной техники.
По данным EUobserver, Евросоюз может включить в новый пакет запрет на экспорт ряда высокотехнологичных товаров, в том числе смартфонов.
Возможные санкции также касаются операций с европейскими и американскими банкнотами в РФ, порядка купли-продажи россиянами недвижимости, трансляции российских телеканалов.Издание отмечает, что соответствующий документ составили Ирландия, Польша и страны Балтии. Помимо смартфонов, в ЕС предлагают запретить экспорт радаров и лазерного оборудования.
Предлагается запретить предоставление строительных и инженерных услуг, юридических консультаций и IT-консалтинговых услуг компаниям и лицам в России.
СМИ также ознакомились и с предложениями в рамках персональных санкций. В частности, в черный список предполагается внести философа Александра Дугина, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также крупнейшего акционера и президента «Калашникова» Алана Лушникова.
Накануне Еврокомиссия предложила установить потолок цен на поставки газа из России. Как отметили в ЕК, основная цель Евросоюза — «гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой». Также продолжается обсуждение соглашения, согласно которому страны собираются установить так называемый потолок цен на российскую нефть.
На фоне новых ограничений для России глава МИД России Сергей Лавров заявил изданию Newsweek, что Москва выдержит любое давление относительно санкций. Ранее президент РФ Владимир Путин также выразил надежду на то, что Запад прекратит использовать протекционизм и санкции.
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