В ЕС заявили о готовности ввести 11-й пакет санкций
Брюссель готовится ввести очередной пакет санкций против России, сообщила в интервью CNBC еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.
«Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет еще один пакет», - сказала она.
Газета Politico ранее сообщила, что Евросоюз намерен обсудить новые антироссийские ограничения после 9 апреля. Издание сослалось на трех дипломатов ЕС.
США 12 апреля ввели санкции против более 30 физических и около 90 юридических лиц. Под ограничения попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, «Юнармия», «Мегафон», «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот», передает «Радиоточка НСН».
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