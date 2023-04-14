В ЕС заявили о готовности ввести 11-й пакет санкций

Брюссель готовится ввести очередной пакет санкций против России, сообщила в интервью CNBC еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс.

СМИ: в ЕС началось обсуждение новых санкций против России

«Европа ввела десять пакетов санкций. У нас будет еще один пакет», - сказала она.

Газета Politico ранее сообщила, что Евросоюз намерен обсудить новые антироссийские ограничения после 9 апреля. Издание сослалось на трех дипломатов ЕС.

США 12 апреля ввели санкции против более 30 физических и около 90 юридических лиц. Под ограничения попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, «Юнармия», «Мегафон», «Металлоинвест» и ЧВК «Патриот», передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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