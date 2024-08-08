В ЕС заявили, что события в Курской области не повлияют на поддержку Украины
События в Курской области никак не повлияют на поддержку, которую Евросоюз оказывает Украине. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он напомнил, что позиция Евросовета остается неизменной с февраля 2022 года и заключается она в политической, финансовой, дипломатической и военной помощи Киеву.
Отвечая на вопрос о событиях в Курской области, Стано указал, что Евросоюз в происходящем не задействован и «не комментирует оперативную ситуацию на земле».
«Но мы полностью поддерживаем украинские действия по защите суверенитета и территориальной целостности», - заключил он.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США поддерживают контакт с Украиной относительно недавнего вторжения украинских сил в Курскую область, однако рассматривают эти действия как суверенное решение Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru