В ЕС заявили, что события в Курской области не повлияют на поддержку Украины

Он напомнил, что позиция Евросовета остается неизменной с февраля 2022 года и заключается она в политической, финансовой, дипломатической и военной помощи Киеву.

Отвечая на вопрос о событиях в Курской области, Стано указал, что Евросоюз в происходящем не задействован и «не комментирует оперативную ситуацию на земле».

«Но мы полностью поддерживаем украинские действия по защите суверенитета и территориальной целостности», - заключил он.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США поддерживают контакт с Украиной относительно недавнего вторжения украинских сил в Курскую область, однако рассматривают эти действия как суверенное решение Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

