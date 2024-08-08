Военэксперт заявил, что ситуация в Курской области нормализуется через пару соток

Вооруженные силы Украины (ВСУ) через пару суток будут выбиты из Курской области, сегодня они уже «не рыпаются», заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Его слова приводит NEWS.ru.

Над Курской областью уничтожили еще две ракеты ВСУ

Он отметил, что еще вчера ВСУ вели активные бои в Курской области, но сегодня они «уже не рыпаются», резервы украинской армии, которые пытались перебросить в Курскую область, - отсечены. Таким образом, еще пару суток и ситуация будет нормализована, отметил он.

При этом Матвийчук подчеркнул, что Украина хочет, чтобы в СМИ говорили только о ситуации в Курске, это информационная война.

Ранее волонтёр Даниил Агурьянов заявил, что город разбит, но Суджа не сломлена, передает RT.


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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP/TASS
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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