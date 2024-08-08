Военэксперт заявил, что ситуация в Курской области нормализуется через пару соток
Вооруженные силы Украины (ВСУ) через пару суток будут выбиты из Курской области, сегодня они уже «не рыпаются», заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Его слова приводит NEWS.ru.
Он отметил, что еще вчера ВСУ вели активные бои в Курской области, но сегодня они «уже не рыпаются», резервы украинской армии, которые пытались перебросить в Курскую область, - отсечены. Таким образом, еще пару суток и ситуация будет нормализована, отметил он.
При этом Матвийчук подчеркнул, что Украина хочет, чтобы в СМИ говорили только о ситуации в Курске, это информационная война.
Ранее волонтёр Даниил Агурьянов заявил, что город разбит, но Суджа не сломлена, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции 13 человек пострадали в аварии автобуса с туристами из РФ и Казахстана
- В ЕС заявили, что события в Курской области не повлияют на поддержку Украины
- Пострадавшие из Курской области в ближайшие часы поступят в клиники Москвы
- Воробьев: Бригады скорой помощи и врачи из Подмосковья прибыли в Курскую область
- Военэксперт заявил, что ситуация в Курской области нормализуется через пару соток
- Над Курской областью уничтожили еще две ракеты ВСУ
- Психолог Федосимова одобрила реабилитацию раненых бойцов СВО вместе с женами
- Интернет-ресурсы подверглись массированной DDoS-атаке в Курской области
- Суд сократил срок ареста главному кадровику Минобороны
- Станция «Волгоградский проспект» московского метро возобновила работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru