Военэксперт заявил, что ситуация в Курской области нормализуется через пару соток

Он отметил, что еще вчера ВСУ вели активные бои в Курской области, но сегодня они «уже не рыпаются», резервы украинской армии, которые пытались перебросить в Курскую область, - отсечены. Таким образом, еще пару суток и ситуация будет нормализована, отметил он.

При этом Матвийчук подчеркнул, что Украина хочет, чтобы в СМИ говорили только о ситуации в Курске, это информационная война.

Ранее волонтёр Даниил Агурьянов заявил, что город разбит, но Суджа не сломлена, передает RT.



