В ЕС рассказали о планируемых санкциях против Белоруссии

По словам фон дер Ляйен, санкции могут коснуться как физических лиц, так и компаний, в том числе относящихся к авиационному сектору. Она подчеркнула, что реакция ЕС будет сильной. Кроме того, глава ЕК заявила, что Евросоюз заморозил инвестиционный пакет на 3 млрд евро для Белоруссии до момента «пока Белоруссия не станет демократической страной».

Ранее в воскресенье по личному поручению белорусского президента Александра Лукашенко в воздух был поднят истребитель МиГ-29 для сопровождения самолета авиакомпании Ryanair, в отношении которого поступило сообщение о минировании.

Пассажирский лайнер, на борту которого находился экс-глава телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска. После посадки Протасевича задержали. В Белоруссии ему грозит смертная казнь, так как он из-за журналисткой деятельности внесен в список террористов.

