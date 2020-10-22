В ЕС прокомментировали новые санкции против России

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал введение новых антироссийских санкций, заявив о недопустимости использования технологий в злонамеренных целях.

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Ранее в четверг стало известно, что Евросоюз внес двух граждан России и одну организацию в санкционный список за якобы совершенную кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Отмечалось, что речь идет о «85-м главном центре спецопераций ГР», а также о Дмитрии Бадине и Игоре Костюкове, которых ЕС считает сотрудниками центра.

"Использование информационных и коммуникационных технологий в злонамеренных целях и против демократических институтов недопустимо", - написал Боррель в своем официальном Twitter-аккаунте.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
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