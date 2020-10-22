В ЕС прокомментировали новые санкции против России
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал введение новых антироссийских санкций, заявив о недопустимости использования технологий в злонамеренных целях.
Ранее в четверг стало известно, что Евросоюз внес двух граждан России и одну организацию в санкционный список за якобы совершенную кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Отмечалось, что речь идет о «85-м главном центре спецопераций ГР», а также о Дмитрии Бадине и Игоре Костюкове, которых ЕС считает сотрудниками центра.
"Использование информационных и коммуникационных технологий в злонамеренных целях и против демократических институтов недопустимо", - написал Боррель в своем официальном Twitter-аккаунте.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Зеленский готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса
- «Собачникам» на карантине посоветовали оспаривать штрафы за выгул питомцев
- Житель Новгорода открыл стрельбу после просьбы надеть маску
- Пашинян: Турция уже отправила войска в Карабах
- В ЕС прокомментировали новые санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru