ЕС и Великобритания ввели санкции против двух россиян и «центра ГРУ»

Евросоюз внес двух граждан России и одну организацию в санкционный список за якобы совершенную кибератаку на Бундестаг в 2015 году. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. Сообщается, что речь идет о «85-м главном центре спецопераций ГР», а также о Дмитрии Бадине и Игоре Костюкове, которых ЕС считает сотрудниками центра, пишет РИА Новости.

Власти Великобритании присоединились к этим санкциям Евросоюза.

Ранее стало известно, что комитет постоянных представителей Европейского союза согласовал дополнительные санкции за кибератаки против ЕС.

МИД России заявлял, что Берлин не представил доказательств причастности РФ к хакерской атаке и отверг все обвинения. Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских ранее заявлял, что Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, это помогло бы урегулировать многие претензии.

Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада в кибератаках и вмешательстве в демократические процессы.