В ЕС пообещали продолжить военную помощь Украине без ущерба для интересов своих стран
Лидеры стран Евросоюза выступили за продолжение военной поддержки Украины, однако при этом она не должна наносить ущерб сфере безопасности и обороны отдельных европейских государств. Об этом говорится в заявлении по итогам первого дня саммита в Брюсселе, передает ТАСС.
В документе отмечается, что Евросовет подчеркивает важность усилий по оказанию помощи Киеву «без ущерба для специфики политики безопасности и обороны» и «с учетом интересов безопасности и обороны» стран ЕС, сообщает телеканал «360».
Кроме того, в Евросоюзе намерены активизировать дипломатические усилия и продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами для обеспечения максимально широкой поддержки основных принципов и целей «формулы мира» Киева.
«Любая инициатива по достижению ... справедливого и прочного мира на Украине должна основываться на полном уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении.
Между тем ряд европейских стран, в том числе Австрия, Ирландия и Кипр, выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru