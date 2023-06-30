В ЕС пообещали продолжить военную помощь Украине без ущерба для интересов своих стран

В документе отмечается, что Евросовет подчеркивает важность усилий по оказанию помощи Киеву «без ущерба для специфики политики безопасности и обороны» и «с учетом интересов безопасности и обороны» стран ЕС, сообщает телеканал «360».

Кроме того, в Евросоюзе намерены активизировать дипломатические усилия и продолжить сотрудничество с Украиной и другими странами для обеспечения максимально широкой поддержки основных принципов и целей «формулы мира» Киева.

«Любая инициатива по достижению ... справедливого и прочного мира на Украине должна основываться на полном уважении ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ», - говорится в заявлении.

Между тем ряд европейских стран, в том числе Австрия, Ирландия и Кипр, выступили против долгосрочных обязательств по оказанию помощи Украине, напоминает RT.

