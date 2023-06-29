МВФ предоставит Украине транш объемом $890 миллионов
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) решил предоставить Украине второй транш в объеме $890 миллионов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении организации, сообщает ТАСС.
МВФ завершил первый обзор механизма расширенного кредитования для Украины. По итогам принято решение немедленно выделить Киеву $890 миллионов, говорится в заявлении.
Ранее совет исполнительных директоров МВФ утвердил четырехлетнюю программу помощи Украине. Предусматривается финансирование в размере $15,6 миллиарда.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал предоставление Киеву гарантий по кредитам на $3 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru