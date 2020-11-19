В ЕС ожидают сертификацию вакцины от COVID-19 в декабре

Евросоюз ожидает, что вакцина от коронавируса пройдет сертификацию в Европе в декабре текущего года. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Китай приступил к третьей стадии клинических испытаний пяти вакцин против COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель страны Чжао Лицзянь.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусАнгела МеркельВакцина
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