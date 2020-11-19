В ЕС ожидают сертификацию вакцины от COVID-19 в декабре
19 ноября 202023:38
Евросоюз ожидает, что вакцина от коронавируса пройдет сертификацию в Европе в декабре текущего года. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Китай приступил к третьей стадии клинических испытаний пяти вакцин против COVID-19. Об этом сообщил официальный представитель страны Чжао Лицзянь.
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19 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru