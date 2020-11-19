В Китае приступили к третьей стадии испытаний пяти вакцин

Китай приступил к третьей стадии клинических испытаний пяти вакцин против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя страны Чжао Лицзяня.



Уточняется, что испытания проводятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии, Пакистане, Перу и ряде других стран.



В частности, испытания проходят две вакцина разработки Sinopharm, еще одна от Sinovac Biotech, а также препарат, созданный CanSino совместно с Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук НОАК и препарат Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy.

Лицзянь отметил, что как только испытания будут завершены препараты включат в список закупок COVAX, что позволит обеспечить вакцинами развивающиеся страны.



