В Китае приступили к третьей стадии испытаний пяти вакцин
Китай приступил к третьей стадии клинических испытаний пяти вакцин против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя страны Чжао Лицзяня.
Уточняется, что испытания проводятся в Объединенных Арабских Эмиратах, Бразилии, Пакистане, Перу и ряде других стран.
В частности, испытания проходят две вакцина разработки Sinopharm, еще одна от Sinovac Biotech, а также препарат, созданный CanSino совместно с Институтом биоинженерных исследований при Академии военно-медицинских наук НОАК и препарат Anhui Zhifei Longcom Biologic Pharmacy.
Лицзянь отметил, что как только испытания будут завершены препараты включат в список закупок COVAX, что позволит обеспечить вакцинами развивающиеся страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- Ректор МГУ рассказал о выплатах студентам и аспирантам из-за перехода на дистант
- Адвокат Трампа: Нарушения на выборах в США были спланированы
- В Роспотребнадзоре призвали россиян не посещать общественные места без нужды
- Советник офиса Зеленского назвал способ вернуть Крым
- Учёные из Нидерландов открыли пользу иммунодепрессанта при тяжёлой форме COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru