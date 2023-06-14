В ЕС оценили вероятность ввода войск НАТО на Украину
Начальник Военного штаба Евросоюза Эрве Блежан в эфире телеканала LCI прокомментировал вероятность ввода контингента НАТО на территорию Украины.
«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину - значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией», - заявил он.
По словам Блежана, Евросоюз и НАТО не хотят военного столкновения с Россией. Западные страны не намерены становиться стороной в украинском конфликте, заверил военный чиновник.
Бывший заместитель главкома войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф в интервью изданию Newsweek выразил мнение, что Североатлантический альянс не готов к конфликту с Россией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа стоимость восстановления Каховской ГЭС
- В ЕС оценили вероятность ввода войск НАТО на Украину
- В пятиэтажке под Пермью взорвался газ
- ФРС США оставила ключевую ставку без изменений
- Польша может стать центром техобслуживания американских танков
- Балицкий оценил перспективы контрнаступления ВСУ
- В Петергофе утонули две школьницы
- СМИ: британские истребители сопроводили российские самолеты вблизи Эстонии
- Шольц заявил о тайных переговорах по гарантиям безопасности Украине
- Кабмин РФ выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru