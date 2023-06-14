В ЕС оценили вероятность ввода войск НАТО на Украину

«Об этом не может быть и речи. Направлять сухопутные войска на Украину - значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией», - заявил он.

По словам Блежана, Евросоюз и НАТО не хотят военного столкновения с Россией. Западные страны не намерены становиться стороной в украинском конфликте, заверил военный чиновник.

Бывший заместитель главкома войсками НАТО в Европе Ричард Ширрефф в интервью изданию Newsweek выразил мнение, что Североатлантический альянс не готов к конфликту с Россией, передает «Радиоточка НСН».

