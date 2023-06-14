Польша может стать центром техобслуживания американских танков

Постпред Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что страна может стать центром технического обслуживания американских танков Abrams, сообщает РИА Новости.

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«Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», - сказал он.

Шатковский отметил, что Польша обсуждает этот вопрос с Германией. Предприятие построят в Гливице, уточнил дипломат.

В интервью газете wPolityce экс-генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак назвал контратаку России серьезной угрозой для украинской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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