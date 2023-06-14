Польша может стать центром техобслуживания американских танков
Постпред Польши при НАТО Томаш Шатковский заявил, что страна может стать центром технического обслуживания американских танков Abrams, сообщает РИА Новости.
«Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», - сказал он.
Шатковский отметил, что Польша обсуждает этот вопрос с Германией. Предприятие построят в Гливице, уточнил дипломат.
В интервью газете wPolityce экс-генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак назвал контратаку России серьезной угрозой для украинской армии, передает «Радиоточка НСН».
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