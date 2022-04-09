В ЕС от Зеленского потребовали доказательств непричастности Киева к событиям в Буче
«Один из лидеров ЕС» потребовал от Киева представить доказательства подлинности событий, снятых в ролике в городе Буча. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild 9 апреля.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», — привел слова президент Украины европейского политика, имя которого он не назвал.
По словам журналиста Пола Розенхаймера, Зеленский утвердительно ответил на его вопрос, был ли это глава правительства какой-либо из стран Евросоюза.
«Но он не хотел рассказывать, кто конкретно попросил его об этом», — отметил корреспондент в своем Telegram-канале.
По неофициальным данным, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане пишут «Известия».
30 марта российские войска покинули город Бучу в Киевской области. 3 апреля, когда город уже был занят украинскими военными, в интернете появились фото и видео с трупами на улицах Бучи. 31 марта, 1 и 2 апреля ни жители Бучи в местных пабликах, ни власти города не сообщали о лежащих на улицах телах, хотя кадры из города публиковали. Тем не менее, Украина и Запад обвинили российских военных в расстрелах мирных жителей. Россия немедленно запросила проведение заседания Совбеза ООН по этому вопросу, но председательствующая там Великобритания отказала, заседание состоялось позже.
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