В ЕС обсудят военную активность России вокруг Украины

По словам главы европейской дипломатии, данная тема будет обсуждаться на совещании министров иностранных дел ЕС в апреле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.

Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».

