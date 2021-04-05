В ЕС обсудят военную активность России вокруг Украины

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность «российской военной активностью» после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, написал он в Twitter.

Боррель заявил о курсе России на конфронтацию с ЕС

По словам главы европейской дипломатии, данная тема будет обсуждаться на совещании министров иностранных дел ЕС в апреле.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.

Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз
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