В ЕС обсудят военную активность России вокруг Украины
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил обеспокоенность «российской военной активностью» после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, написал он в Twitter.
По словам главы европейской дипломатии, данная тема будет обсуждаться на совещании министров иностранных дел ЕС в апреле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе «весьма пугающая», и со стороны украинских сил отмечаются множественные провокации.
Между тем, президент США Джо Байден в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжить оказывать поддержку Киеву «перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму».
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