Боррель заявил о курсе России на конфронтацию с ЕС

Министры иностранных дел стран ЕС пришли к выводу, что российские власти взяли курс на конфронтацию с Европейским союзом. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран ЕС, пишет РБК.

Он добавил, что руководство РФ нарушает международные законы и права человека внутри своей страны и за ее пределами «в постоянно возрастающих масштабах». Боррель подчеркнул, что Россия становится авторитарным государствам и все стремительнее отдаляет от Европейского союза.

Боррель заявил, что новые антироссийские санкции ЕС введены по его предложению

Политик добавил, что главы стран европейского содружества вернуться к вопросу отношений России и ЕС в конце недели во время заседания Европейского совета.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:РоссияЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры