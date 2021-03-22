Боррель заявил о курсе России на конфронтацию с ЕС

Министры иностранных дел стран ЕС пришли к выводу, что российские власти взяли курс на конфронтацию с Европейским союзом. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заседания глав МИД стран ЕС, пишет РБК.

Он добавил, что руководство РФ нарушает международные законы и права человека внутри своей страны и за ее пределами «в постоянно возрастающих масштабах». Боррель подчеркнул, что Россия становится авторитарным государствам и все стремительнее отдаляет от Европейского союза.