В ЕС назвали условия выдачи первого транша в €90 млрд на оружие для Киева

Европейский союз выплатит Украине первый транш в рамках кредита на €90 млрд после выполнения ряда юридических требований. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает издание «Профиль».

Официальный представитель ЕК Балаш Уйвари уточнил, что Киев должен подать запрос на первую выплату, которая касается закупки дронов. Также потребуется оформить просьбу об исключении, если вооружения будут приобретать за пределами Евросоюза.

Украина должна выплатить МВФ примерно $1,5 млрд до конца 2026 года

Еврокомиссии предстоит изучить контракты на закупки, которые Украина заключила с операторами оборонного сектора. По словам Уйвари, Брюссель уже получил значительную часть этих документов и сейчас занимается их анализом.

Представитель ЕК подчеркнул, что для осуществления выплаты необходимо выполнить ряд административных действий. Он добавил, что эта работа хорошо продвинулась и скоро будет завершена.

Между тем канцлера Германии Фридрих Мерц намерен урезать социальную помощь немецким инвалидам, чтобы выделить деньги Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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