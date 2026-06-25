В ЕС назвали условия выдачи первого транша в €90 млрд на оружие для Киева

Европейский союз выплатит Украине первый транш в рамках кредита на €90 млрд после выполнения ряда юридических требований. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает издание «Профиль».

Официальный представитель ЕК Балаш Уйвари уточнил, что Киев должен подать запрос на первую выплату, которая касается закупки дронов. Также потребуется оформить просьбу об исключении, если вооружения будут приобретать за пределами Евросоюза.