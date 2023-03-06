В ЕС надеются, что центр по сбору «доказательств преступлений на Украине» заработает к лету

Европейская комиссия (ЕК) ожидает, что Международный центр по сбору «доказательств преступлений на Украине», который было решено создать в Гааге, начнет работать к лету. Такое заявление сделал представитель ЕК Кристиан Виганд, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что к лету должны заработать основные элементы центра. Виганд указал, что работа продолжается.

Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель идею создания трибунала над россиянами поддержал еще в сентябре прошлого года. Он не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал, а также не упомянул об украинцах, которые совершают военные преступления, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаЕврокомиссия
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