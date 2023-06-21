В ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ

Отмечается, что Евросоюз собирается направить заблокированные средства на восстановление Украины. Доходы от активов планируется задействовать в рамках нового механизма поддержки.

«Мы внесем соответствующее предложение до летних каникул, потому что виновник должен быть привлечен к ответственности», - сказала фон дер Ляйен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на получение до $500 миллиардов из заблокированных активов РФ. По его словам, Киев разрабатывает соответствующий механизм, отмечает «Радиоточка НСН».

