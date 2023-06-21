В ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о скорой публикации проекта по использованию замороженных российских активов, передает агентство Reuters.

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Отмечается, что Евросоюз собирается направить заблокированные средства на восстановление Украины. Доходы от активов планируется задействовать в рамках нового механизма поддержки.

«Мы внесем соответствующее предложение до летних каникул, потому что виновник должен быть привлечен к ответственности», - сказала фон дер Ляйен.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на получение до $500 миллиардов из заблокированных активов РФ. По его словам, Киев разрабатывает соответствующий механизм, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
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