В ЕС анонсировали скорую публикацию планов по замороженным активам РФ
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила о скорой публикации проекта по использованию замороженных российских активов, передает агентство Reuters.
Отмечается, что Евросоюз собирается направить заблокированные средства на восстановление Украины. Доходы от активов планируется задействовать в рамках нового механизма поддержки.
«Мы внесем соответствующее предложение до летних каникул, потому что виновник должен быть привлечен к ответственности», - сказала фон дер Ляйен.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду на получение до $500 миллиардов из заблокированных активов РФ. По его словам, Киев разрабатывает соответствующий механизм, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru