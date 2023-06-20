Лондон призвал российский бизнес заплатить за восстановление Украины

«Есть очень четкий принцип естественной справедливости, когда значительное, возможно, преимущественное бремя восстановления должно лечь на плечи тех, кто финансировал или содействовал СВО РФ», - сказал глава британского МИД в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр упомянул о законопроекте, который позволяет сохранить антироссийские санкции в силе до выплаты Москвой компенсации Киеву. Находящиеся под ограничениями бизнесмены смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины, объяснил Клеверли.

По данным Daily Mail, российский миллиардер Роман Абрамович отказался переводить Украине средства от продажи футбольного клуба «Челси». Речь идет о сумме 2,3 миллиарда фунтов стерлингов ($2,96 миллиарда), напоминает «Радиоточка НСН».

