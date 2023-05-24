В Ереване заявили, что Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой

Захарова прокомментировала слова Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что России как посреднику важно понимать позицию руководства Армении.

Пашинян в ответ заявил, что МИД РФ не может комментировать его высказывания, а должен принимать их к сведению.

«Возможно, Пашиняна просто подставили», - сказал источник в Ереване.

Главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «предательством армянского народа» готовность Пашиняна признать Нагорный Карабах азербайджанским, передает «Радиоточка НСН».

