В Ереване заявили, что Пашиняна могли подставить с заявлением о Захаровой
Дипломатический источник в Армении допустил, что премьер-министра страны Никола Пашиняна могли подставить с заявлением об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой. Об этом пишет РИА Новости.
Захарова прокомментировала слова Пашиняна о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что России как посреднику важно понимать позицию руководства Армении.
Пашинян в ответ заявил, что МИД РФ не может комментировать его высказывания, а должен принимать их к сведению.
«Возможно, Пашиняна просто подставили», - сказал источник в Ереване.
Главред группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала «предательством армянского народа» готовность Пашиняна признать Нагорный Карабах азербайджанским, передает «Радиоточка НСН».
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