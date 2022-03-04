Компания Rolls-Royce объявила о приостановке поставок автомобилей в Россию

Британский автопроизводитель Rolls-Royce решил приостановить поставки автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине, сообщает Forbes.

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В компании отметили, что «ситуация остается неопредёленной, компания продолжат оценивать возможные последствия для бизнеса».

«В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок», - заключили в Rolls-Royce.

Ранее о приостановке поставок в Россию заявили такие компании, как Volkswagen, Mercedes, Honda, Mazda и другие.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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