Компания Rolls-Royce объявила о приостановке поставок автомобилей в Россию
Британский автопроизводитель Rolls-Royce решил приостановить поставки автомобилей в Россию из-за ситуации на Украине, сообщает Forbes.
В компании отметили, что «ситуация остается неопредёленной, компания продолжат оценивать возможные последствия для бизнеса».
«В текущих условиях мы приостанавливаем поставки автомобилей на российский рынок», - заключили в Rolls-Royce.
Ранее о приостановке поставок в Россию заявили такие компании, как Volkswagen, Mercedes, Honda, Mazda и другие.
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