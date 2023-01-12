В ЕП заявили об ускорении работы над десятым пакетом санкций против России

Евросоюз ускорил работу над десятым пакетом санкций в отношении России. Об этом заявил депутат Европарламента от Польши Анджей Садось, передает агентство РАР.

ЕП: членам Евросовета стало труднее договариваться о новых санкциях

«Польша, входящая в группу стран-единомышленников, в настоящее время вносит предложения о новых санкциях. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом», — рассказал европарламентарий.

Агентство PAP указывает, что Брюссель хочет принять новый пакет санкций перед саммитом Украина-ЕС, который должен пройти в Киеве в начале февраля.

По данным СМИ, Евросоюз намерен в очередной раз попытаться ввести санкции на экспорт российских алмазов, расширить черные списки и ввести ограничения в отношении продуктов, которые потенциально могут использовать российские военные.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЕвропарламентЕвросоюзСанкции Против России
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