«Я не знаю, были ли те депутаты, которые проголосовали "против". У нас голосование было в письменной форме. Я голосовал "за". Это не команда сверху, а наше решение, потому что понятно, что политические фигуры могут иметь воздействие в виде провокаций. Все понимают, что мы находимся на виду, соответственно надо действовать аккуратно. Это не просто разрешение фракции, а соответствующее идеологическое, информационное, организационное и, при необходимости, военное сопровождение. На граждан такой запрет никак не влияет. Они сами решают, могут в отношении них быть провокации или нет. Может быть, каким-нибудь заметным фигурам стоит воздержаться. Например, блогерам. А кто-то оценивает, что для него рисков нет», - объяснил он.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также подтвердил, что подобные ограничения не распространятся на простых россиян.