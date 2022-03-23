В «Единой России» исключили запрет на выезд за границу для простых россиян
Представители фракции «Единая Россия» Евгений Федоров и Виталий Милонов посоветовали простым гражданам с осторожностью выезжать за границу и не поддаваться там провокациям.
Ограничения, связанные с выездом представителей партии «Единая Россия» за границу, не коснутся простых россиян. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член фракции «Единая Россия» Евгений Федоров.
Ранее он рассказал, что в ЕР запретили своим депутатам покидать страну без одобрения главы объединения. Федоров подтвердил, что парламентарии единогласно проголосовали за такое «самоограничение».
«Я не знаю, были ли те депутаты, которые проголосовали "против". У нас голосование было в письменной форме. Я голосовал "за". Это не команда сверху, а наше решение, потому что понятно, что политические фигуры могут иметь воздействие в виде провокаций. Все понимают, что мы находимся на виду, соответственно надо действовать аккуратно. Это не просто разрешение фракции, а соответствующее идеологическое, информационное, организационное и, при необходимости, военное сопровождение. На граждан такой запрет никак не влияет. Они сами решают, могут в отношении них быть провокации или нет. Может быть, каким-нибудь заметным фигурам стоит воздержаться. Например, блогерам. А кто-то оценивает, что для него рисков нет», - объяснил он.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также подтвердил, что подобные ограничения не распространятся на простых россиян.
«Я не считаю это перспективным для граждан на сегодня. Хотя россиянам надо с осторожностью посещать многие страны из-за того, что там кроме цивилизованных жителей есть дикие человекоподобные существа, называющие себя украинскими беженцами, которые промышляют воровством и насилием. Но в целом серьезных запретительных мер для обычных людей нет и не должно быть», - подчеркнул он.
Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россию покинули около 20 тысяч интернет-специалистов и айтишников, восполнить дефицит которых можно за полтора-два года.
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