В «Единой России» исключили запрет на выезд за границу для простых россиян

Представители фракции «Единая Россия» Евгений Федоров и Виталий Милонов посоветовали простым гражданам с осторожностью выезжать за границу и не поддаваться там провокациям. 


Ограничения, связанные с выездом представителей партии «Единая Россия» за границу, не коснутся простых россиян. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил член фракции «Единая Россия» Евгений Федоров.

Ранее он рассказал, что в ЕР запретили своим депутатам покидать страну без одобрения главы объединения. Федоров подтвердил, что парламентарии единогласно проголосовали за такое «самоограничение».

Исключение «на бумажке»: В Совфеде не испугались выхода из «большой двадцатки»

«Я не знаю, были ли те депутаты, которые проголосовали "против". У нас голосование было в письменной форме. Я голосовал "за". Это не команда сверху, а наше решение, потому что понятно, что политические фигуры могут иметь воздействие в виде провокаций. Все понимают, что мы находимся на виду, соответственно надо действовать аккуратно. Это не просто разрешение фракции, а соответствующее идеологическое, информационное, организационное и, при необходимости, военное сопровождение. На граждан такой запрет никак не влияет. Они сами решают, могут в отношении них быть провокации или нет. Может быть, каким-нибудь заметным фигурам стоит воздержаться. Например, блогерам. А кто-то оценивает, что для него рисков нет», - объяснил он.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также подтвердил, что подобные ограничения не распространятся на простых россиян.

«Цены не взлетели!» Россияне выбрали на майские праздники Сочи, Анапу и Геленджик

«Я не считаю это перспективным для граждан на сегодня. Хотя россиянам надо с осторожностью посещать многие страны из-за того, что там кроме цивилизованных жителей есть дикие человекоподобные существа, называющие себя украинскими беженцами, которые промышляют воровством и насилием. Но в целом серьезных запретительных мер для обычных людей нет и не должно быть», - подчеркнул он.

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россию покинули около 20 тысяч интернет-специалистов и айтишников, восполнить дефицит которых можно за полтора-два года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаРоссиянеДепутатыВиталий МилоновЕдиная Россия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры