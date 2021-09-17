В ЕАО, Хабаровском и Приморском краях открылись избирательные участки

Ранее участки заработали на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области. Жители Хабаровского края также будут выбирать главу региона.

Система онлайн-голосования готова к работе в дни выборов 17, 18,19 сентября. Об этом объявил руководитель Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он выступил на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице.

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00. За ходом голосования, в том числе онлайн всё это время будет наблюдать Общественный штаб, который будет базироваться в «Экспоцентре».

