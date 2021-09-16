Общественный штаб и наблюдатели полностью готовы к работе на выборах в Москве

Система онлайн-голосования готова к работе в дни выборов 17, 18,19 сентября. Об этом объявил руководитель Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. Он выступил на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в российской столице.

Костырко заверил, что система надёжна, безопасна и готова к атакам, в том числе и к DDOS. По его словам, работоспособность отлажена за время её существования, начиная с 2019 года.

«За это время мы набили много шишек. Система устоялась, работоспособна и надежна, это доказано многочисленными тестированиями и проверками хакеров. Мы уверены в ее надежности и стабильности. Если же в ходе голосования по каким-то техническим причинам избиратель не сможет отдать свой голос сразу, то он сможет воспользоваться функцией «отложенное решение» - вернуться к своему бюллетеню и проголосовать после того, как доступ будет восстановлен», - отметил глава управления.

Он напомнил, что голосование будет длиться три дня без перерыва, поэтому все, кто захочет, успеют отдать свой голос.

Функция «отложенного решения» даёт возможность в случае технических сбоев или проблем с подключением к интернету проголосовать еще раз в течение суток с момента получения первого бюллетеня, но не чаще чем один раз в три часа. Кроме того, дистанционный избиратель может проголосовать онлайн на участке или в центрах госуслуг «Мои документы».

На дистанционное электронное голосование зарегистрировано 2 014 765 жителей Москвы. Они исключены из реестра голосующих на избирательных участках, и не смогут получить бумажный бюллетень. Это сделано с целью недопущения двойного голосования.

Электронное голосование в Москве начнется 17 сентября в 8:00 и будет идти круглосуточно до 19 сентября 20:00. За ходом голосования, в том числе онлайн всё это время будет наблюдать Общественный штаб, который будет базироваться в «Экспоцентре».

