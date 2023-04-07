В Думу внесли поправки о пожизненном сроке за госизмену

Согласно законопроекту, виновным в госизмене могут назначить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Также предлагается увеличить до 20 лет максимальный срок за теракт и до 15 лет за организацию и участие в террористическом сообществе.

Обвинение попросило 25 лет лишения свободы для признанного иноагентом публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы. Его обвиняют в государственной измене, распространении ложной информации о вооруженных силах России и руководстве нежелательной организацией.

Ужесточить наказание за госизмену до пожизненного срока ранее предложил депутат Госдумы Андрей Луговой, передает «Радиоточка НСН».

