В Думу внесли поправки о пожизненном сроке за госизмену
На рассмотрение Госдумы внесли поправки об ужесточении ответственности за государственную измену и терроризм.
Согласно законопроекту, виновным в госизмене могут назначить пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Также предлагается увеличить до 20 лет максимальный срок за теракт и до 15 лет за организацию и участие в террористическом сообществе.
Обвинение попросило 25 лет лишения свободы для признанного иноагентом публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы. Его обвиняют в государственной измене, распространении ложной информации о вооруженных силах России и руководстве нежелательной организацией.
Ужесточить наказание за госизмену до пожизненного срока ранее предложил депутат Госдумы Андрей Луговой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- Райффайзенбанк прекращает выдачу зарплатных карт в России
- МИД выразил канадскому дипломату протест из-за слов о военкоре Татарском
- В Госдуме назвали странными слова Кержакова про отъезд из России
- В Донецке предупредили Киев об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении
- В Совете Федерации дали прогноз о начале украинского контрнаступления
- В Думу внесли поправки о пожизненном сроке за госизмену
- В Госдуму внесли законопроект об ужесточении правил оборота вейпов
- Минюст внес Аркадия Бабченко в список иноагентов
- YouTube заблокировал канал комика Андрея Бочарова
- Суд взыскал с осужденного бизнесмена Магомедова более 80 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru