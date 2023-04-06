Адвокат: Гособвинение потребовало посадить Кара-Мурзу на 25 лет
Адвокат Мария Эйсмонт, представляющая интересы признанного в РФ иноагентом публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, заявила, что представитель гособвинения попросил для её клиента внушительный срок лишения свободы, сообщает ТАСС.
По её словам, прокурор потребовал для обвиняемого в госизмене, распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ и руководстве нежелательной организацией Кара-Мурзы 25 годам колонии строгого режима.
«Мы считаем нашего подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать», - заключила Эйсмонт.
Ранее Кара-Мурза был награждён премией имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека, сообщает Ura.ru. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отметили, что оппозиционер демонстрирует свое мужество, сидя в тюремной камере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru