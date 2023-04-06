Адвокат: Гособвинение потребовало посадить Кара-Мурзу на 25 лет

По её словам, прокурор потребовал для обвиняемого в госизмене, распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ и руководстве нежелательной организацией Кара-Мурзы 25 годам колонии строгого режима.

«Мы считаем нашего подзащитного невиновным и, конечно, просим суд его оправдать», - заключила Эйсмонт.

Ранее Кара-Мурза был награждён премией имени Вацлава Гавела в области защиты прав человека, сообщает Ura.ru. В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отметили, что оппозиционер демонстрирует свое мужество, сидя в тюремной камере.

