СМИ: Военного из Ростовской области обвинили в незаконном доступе к гостайне и госизмене

Военнослужащего Ростовского гарнизона Илью Трачука обвинили в незаконном получении составляющих гостайну сведений и государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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«Трачуку ... вменяется совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"), а также ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")», — отметил собеседник агентства.

Дело направили для рассмотрения в Южный окружной военный суд, отмечает РИА ФАН. Очередное заседание назначено на 10 апреля, пишет Газета.ру.

Отмечается, что в 2022 году гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону дважды привлекал Трачука к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Уголовное ДелоГосизменаВоеннослужащиеРостовская Область

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