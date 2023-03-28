СМИ: Военного из Ростовской области обвинили в незаконном доступе к гостайне и госизмене
Военнослужащего Ростовского гарнизона Илью Трачука обвинили в незаконном получении составляющих гостайну сведений и государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Трачуку ... вменяется совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"), а также ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")», — отметил собеседник агентства.
Дело направили для рассмотрения в Южный окружной военный суд, отмечает РИА ФАН. Очередное заседание назначено на 10 апреля, пишет Газета.ру.
Отмечается, что в 2022 году гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону дважды привлекал Трачука к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Трамп заявил, что конфликт на Украине нужно завершить «прямо сейчас»
- СМИ: Военного из Ростовской области обвинили в незаконном доступе к гостайне и госизмене
- ТОС «Солнцепек» поразила позиции ВСУ на Авдеевском направлении
- СМИ: эксперты ищут место хранения российского ядерного оружия в Белоруссии
- Экс-главком ВСУ опасается, что Россия возьмет большую часть Украины
- Трамп может вернуться в Twitter
- Отдых в Сочи подорожает на 20-30%
- КНДР во второй раз испытала подводный ядерный беспилотник
- СМИ: Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО
- Китай уличил ряд стран в желании скрыть данные о «Северных потоках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru