В Думу внесли поправки о порядке голосования по изменениям в Конституции

Сообщается, что предложения могут быть внесены во вторую статью законопроекта, внесенного президентом РФ, первая часть которого касается изменений в основном закона, а вторая – предусматривает изменения в ходе общероссийского голосования.

Ранее НСН писала, что Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию не коснуться преамбулы основного закона.

