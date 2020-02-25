В Думу внесли поправки о порядке голосования по изменениям в Конституции

На рассмотрение профильного думского комитета внесены ряд поправок, касающихся президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию РФ. Изменения коснутся, в частности, порядка голосования, сообщил один из авторов поправок, сопредседатель рабочей группы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

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Сообщается, что предложения могут быть внесены во вторую статью законопроекта, внесенного президентом РФ, первая часть которого касается изменений в основном закона, а вторая – предусматривает изменения в ходе общероссийского голосования.

Ранее НСН писала, что Павел Крашенинников заявил, что поправки в Конституцию не коснуться преамбулы основного закона.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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