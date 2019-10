В Госдуме рассказали о фиаско США в Черном море

Собеседник НСН добавил, что с учетом усиления Черноморского флота, Россия в состоянии ответить на любую провокацию.

«Одновременно создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи вдали от Крыма. В состав Черноморского флота включены шесть подводных лодок, бригады. Цель к 2020 году обеспечить выполнение задач как в ближнем, так и в дальней морских зонах. Это говорит о том, что мы работаем, учитывая те внешние угрозы, реализуя свою национальную стратегию оборонного характера. Конечно же, акваторию Черного моря, объекты, находящиеся там, мы в полной степени готовы защитить. И ответить, в случае необходимости, на возможные провокации, либо агрессивные действия со стороны противника», - заключил депутат.

Ранее американское издание We Are The Mighty сообщило о том, что Россия обладает самым внушительным миром парком танков – 22 тысячи единиц. Это больше, чем все танки НАТО, включая США и Канаду (18 тысяч машин), вместе взятые. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в эфире НСН, что таким сопоставлением на Западе пытаются выставить Россию агрессором.