В Госдуме рассказали о фиаско США в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation представил доклад, в котором представлены советы по «сдерживанию» России в Черноморском регионе. Аналитики США, в частности, выразили обеспокоенность из-за наращивания боеспособности Черноморского флота и подразделений Южного военного округа. В этой связи авторы доклада призвали Вашингтон разместить системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы в Румынии и Болгарии, усилить военную помощь Грузии и Украине, а также расширить учения НАТО.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью НСН подтвердил, что российская группировка в регионе существенно усилена.

«Если будут расставлены ракеты ПРО в Болгарии и Румынии, то, конечно, мы оставляем за собой право на ответные меры с учетом сказанного президентом России, что ответ последует незамедлительно, если в странах Восточной Европы вблизи наших границ будут расположены какие-либо американские ракеты. В Крыму уже сегодня создана самодостаточная группировка войск, включающая военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию против-воздушной обороны. В результате обеспечена гарантированная защита территории Крыма и Черного моря», - сказал он.