Народ за мир, а власти за США. Как в НАТО отреагируют на предложение Путина

25 сентября 201909:30
Алена Якушова

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова рассказал в эфире НСН, как в Альянсе могут отреагировать на предложение президента РФ о моратории на размещение ракет.

Российский президент Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такой призыв содержится в послании, которое российский лидер 19 сентября направил ряду стран, в том числе членам НАТО, пишет газета «Коммерсант». В письме в частности говорится, что Москва даже без ДРСМД готова обсуждать со странами-членами Североатлантического альянса верифицированные меры.

Заведующий кафедрой политологии и социологи Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал в эфире НСН, как на предложение Путина могут отреагировать страны НАТО (слушайте аудио).

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«Не надо забывать уже серьезные трещины, которые происходят между Соединенными Штатами и европейскими государствами, которые бы хотели сами обеспечивать свою безопасность, а не быть в узде НАТО, которую постоянно поддергивает Вашингтон. Народы европейских государств , в принципе, за стабилизацию, за мир. Они понимают, что НАТО и США их просто тащат к краю бездны напряжения. Но правительства ангажированы и решают свои порой узко местнические проблемы, а именно связанные с тем, чтобы удержаться у власти, и подыгрывают той конъюнктуре, которая создается на континенте. Значительная часть европейских народов стремятся к мирному сосуществованию», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что в начале августа утратил силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный в 1987 году между СССР и США. При этом Москва и Вашингтон возложили ответственность за прекращение договора друг на друга.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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