Народ за мир, а власти за США. Как в НАТО отреагируют на предложение Путина

«Не надо забывать уже серьезные трещины, которые происходят между Соединенными Штатами и европейскими государствами, которые бы хотели сами обеспечивать свою безопасность, а не быть в узде НАТО, которую постоянно поддергивает Вашингтон. Народы европейских государств , в принципе, за стабилизацию, за мир. Они понимают, что НАТО и США их просто тащат к краю бездны напряжения. Но правительства ангажированы и решают свои порой узко местнические проблемы, а именно связанные с тем, чтобы удержаться у власти, и подыгрывают той конъюнктуре, которая создается на континенте. Значительная часть европейских народов стремятся к мирному сосуществованию», — пояснил собеседник агентства.

Напомним, что в начале августа утратил силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный в 1987 году между СССР и США. При этом Москва и Вашингтон возложили ответственность за прекращение договора друг на друга.

