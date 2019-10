США разработали план по «сдерживанию» РФ в Чёрном море

Доклад о способах борьбы с «влиянием» РФ в Черноморском регионе разработали в США. Об этом пишет RT со ссылкой на доклад американского исследовательского центра RAND.

Аналитики предлагают развернуть современные системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии, отмечает телеканал «360». Кроме того, альянсу предлагается оказывать содействие развитию оборонных сил в Грузии и Украине, пишут Argumenti.ru.

«Постоянное содействие Украине и Грузии в развитии их потенциала национальной обороны также способствует региональному сдерживанию», — цитирует доклад Москва 24.

Напомним, в последние годы Россия наблюдает высокую активность сил НАТО у своих границ. В альянсе называют это «сдерживанием российской агрессии».

Ранее НСН писала, что американское издание We Are The Mighty, опираясь на данные сайта Global Firepower, подсчитало, что Россия располагает самым большим в мире парком танков. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в эфире НСН, что сопоставление сделано так, чтобы выставить Россию агрессором.