Полковник обвинил НАТО в подтасовке данных о российских танках

«Говорить нужно не о количестве танков, а о совокупной мощи стран НАТО. У НАТО, если иметь ввиду европейскую часть, гораздо более высокое количество боевой техники расположено на нашей границе, чем у нас. По танкам – раза в два, по артиллерии – раза в три, по авиации – раза в 3-4, по кораблям – в 2-3 раза. Они берут всю Россию от края до края, от Калининградской области до Владивостока и сравнивают эту цифру с европейской частью, на которой расположены натовские войска. Выдернув одну цифру и подогнав под удобные тебе варианты, конечно, они могут выставлять нас агрессором. На самом деле это не так», - пояснил военный эксперт.

Ранее полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН назвал Т-90М лучшим танком в России.



