Полковник обвинил НАТО в подтасовке данных о российских танках

Россия располагает самым большим в мире парком танков. В нем около 22 тысяч боевых машин, подсчитало американское издание We Are The Mighty, опираясь на данные сайта Global Firepower. В то время как у европейских государств-членов НАТО, этот показатель составляет чуть более 11 тысяч. Вместе с США и Канадой число танков достигает 18 тысяч.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил в эфире НСН, что сопоставление сделано так, чтобы выставить Россию агрессором (слушайте аудио).