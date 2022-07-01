В Донецке с июля началась выдача паспортов РФ

Ранее указ российского президента Владимира Путина от 24 апреля разрешил получение гражданства России в упрощенном режиме жителям непризнанных ДНР и ЛНР. 17 июля президент РФ распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины для россиян. Политологи предрекли этой идее поражение.

