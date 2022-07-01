Донецк переходит на российский телефонный код

Мэр Донецка Алексей Кудемзин сообщил, что телефонный код города уже в июле поменяется с украинского на российский.

Вместо старого кода +38 (062) будет введен новый +7(856), уточняет «Интерфакс».

В конце мая сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет. В этих регионах введен российский телефонный код «+7» вместо украинского «+380», их жители могут купить sim-карты с российскими номерами.

