Донецк переходит на российский телефонный код

Мэр Донецка Алексей Кудемзин сообщил, что телефонный код города уже в июле поменяется с украинского на российский.

Вместо старого кода +38 (062) будет введен новый +7(856), уточняет «Интерфакс».

В конце мая сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет. В этих регионах введен российский телефонный код «+7» вместо украинского «+380», их жители могут купить sim-карты с российскими номерами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныДНРДонецк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры