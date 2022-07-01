Донецк переходит на российский телефонный код
1 июля 202213:34
Мэр Донецка Алексей Кудемзин сообщил, что телефонный код города уже в июле поменяется с украинского на российский.
Вместо старого кода +38 (062) будет введен новый +7(856), уточняет «Интерфакс».
В конце мая сообщалось, что Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь и интернет. В этих регионах введен российский телефонный код «+7» вместо украинского «+380», их жители могут купить sim-карты с российскими номерами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся прохлада и дожди
- Песков: У Путина нет недостатка в членах хоккейной команды
- Путин поговорил по телефону с премьером Индии
- Эрдоган допустил «внезапное» начало турецкой военной операции в Сирии
- СМИ: Германия потребовала от Литвы возобновить транзит в Калининград
- Нурмагомедова ввели в Зал славы UFC
- Интернет-магазин Bonprix остановил работу в России
- В ближайшие 10 лет в Новой Москве будет построено 20 млн кв. м жилья
- Кабмин выделил 28 млрд рублей на ускорение строительства трассы Москва - Казань
- Москвичи выбирают площадь, которую назовут в честь ЛНР
30 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru