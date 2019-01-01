Полковник ФСБ в запасе: Украина давно все слила ЦРУ!

Отказаться от соблюдения гостайны на патенты, полученные в СССР, решил кабинет министров Украины. Киев выйдет из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанного странами СНГ.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, почему это решение не имеет никакого значения.

«Неужели кто-то еще верит, что за эти пять лет вакханалии на Украине кто-то думал о каких-то договорах с Россией? Все, что можно было слить, они давно слили. Если црушники руководят их службой безопасности, а посол Соединенных Штатов фактически руководит страной, о каких секретах может идти речь?» - иронически заметил он.