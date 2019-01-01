Полковник ФСБ в запасе: Украина давно все слила ЦРУ!
Полковник ФСБ в запасе рассказал НСН, почему решение Киева отказаться от гостайны на советские патенты не имеет никакого значения.
Отказаться от соблюдения гостайны на патенты, полученные в СССР, решил кабинет министров Украины. Киев выйдет из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанного странами СНГ.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, почему это решение не имеет никакого значения.
«Неужели кто-то еще верит, что за эти пять лет вакханалии на Украине кто-то думал о каких-то договорах с Россией? Все, что можно было слить, они давно слили. Если црушники руководят их службой безопасности, а посол Соединенных Штатов фактически руководит страной, о каких секретах может идти речь?» - иронически заметил он.
Но в свое время сотрудничество между Россией и Украиной было интенсивным.
«В принципе, у нас много было. У нас совместная программа по космосу, по двигателестроению. Была совместная программа по производству танков, боевых судов. Даже авианосцы строили. Было очень много вещей, которые мы доверяли друг другу. А сейчас, после этой бандеровщины, что там осталось? У нас все кончено, все разорвано. Придется строить все с нуля, если получится», - посетовал собеседник НСН.
Ранее Украина денонсировала Договор о дружбе с Россией, действие которого прекратилось с 1 апреля этого года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей