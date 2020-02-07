Зеленский попросил Италию закрыть в стране офисы ДНР и ЛНР

7 февраля 202023:21

Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте закрытие офисов самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

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Зеленский, в частности, назвал офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в ряде итальянских городов, незаконными. Офисы представляют общественные центры, цель которых "распространение правдивой информации о том, что происходит на Донбассе".

Как отмечается, в ходе переговоров украинский президент также поднял тему заключенного в Италии бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива. Зеленский выразил понимание, что Конте не может повлиять на суд, однако поделился с ним информацией, которая, по его словам, говорит о невиновности Маркива. Маркив обвиняется в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова.


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ФОТО: РИА Новости
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