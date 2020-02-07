Зеленский попросил Италию закрыть в стране офисы ДНР и ЛНР

Зеленский, в частности, назвал офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в ряде итальянских городов, незаконными. Офисы представляют общественные центры, цель которых "распространение правдивой информации о том, что происходит на Донбассе".

Как отмечается, в ходе переговоров украинский президент также поднял тему заключенного в Италии бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива. Зеленский выразил понимание, что Конте не может повлиять на суд, однако поделился с ним информацией, которая, по его словам, говорит о невиновности Маркива. Маркив обвиняется в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова.



