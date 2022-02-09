В ДНР обвинили ВСУ в распространении постановочных материалов

Силовики Украины распространили в интернете постановочные видеоматериалы, которые направлены на дискредитацию подразделений Народной милиции ДНР. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства непризнанной республики Эдуард Басурин.

ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

По его словам, украинские силы информационно-психологических операций активизировали свою деятельность на фоне подготовки силовиков Украины к боевым действиям.

Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
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