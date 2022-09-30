В ДНР национализировали имущество украинских олигархов
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал постановление о национализации имущества украинских олигархов, депутатов и некоторых других граждан. Документ опубликован на сайте главы ДНР.
«Прекратить право собственности и другие вещные права физических и юридических лиц, <...> на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой народной республики, <...> обратив их в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества», — говорится в постановлении.
Постановление касается 144 физических и юридических лиц, пишет Газета.ру. В частности, в перечень включены олигархи Ринат Ахметов и Сергей Курченко, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка, отмечает Ura.ru.
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