В ДНР национализировали имущество украинских олигархов

«Прекратить право собственности и другие вещные права физических и юридических лиц, <...> на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой народной республики, <...> обратив их в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества», — говорится в постановлении.

Постановление касается 144 физических и юридических лиц, пишет Газета.ру. В частности, в перечень включены олигархи Ринат Ахметов и Сергей Курченко, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка, отмечает Ura.ru.

