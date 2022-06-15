Власти Запорожья национализировали госпредприятия и госзапасы зерна

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Соловьёв Live" заявил, что власти региона национализировали принадлежавшие Украине госпредприятия и госзапасы зерна.

Матвиенко: Национализации имущества покинувших Россию компаний не будет

По его словам, речь идёт именно о государственных объектах, таких как «тепловые станции, железные дороги, дороги, заводы

«Мы национализировали все гособъекты - подчеркиваю, государственные! Ни в коем случае, чтобы не путать с фермерами и частной собственностью... Всё, что было государственное, сегодня принадлежит также государству, но только Запорожской области», - сказал Балицкий.

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил о планах полностью освободить территорию региона от украинских националистов, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ЗерноСпецоперацияРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры