В Дипакадемии предрекли эпоху перемен в отношениях России и Запада

16 февраля 202019:00
Ольга Болдырева

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о необходимости изменить политику двух ключевых институтов Европы: НАТО и Евросоюза, - чтобы улучшить отношения России и Европы. Свое мнение он высказал в интервью РБК.

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в беседе с НСН заявил, что настало время перемен в отношениях России с ЕС и Западом в целом.

Робкий оптимизм на улучшение отношений с НАТО выразили в Госдуме

«В Европе понимают, что им не выгодна политика, которую продвигают США по отношению к России. Мы видим, что США усиленно через блок НАТО оказывают серьезное давление на страны Европы. Создаются так называемые центры влияния, в том числе информационные. В реальности они выступают центрами гибридного противодействия. Создается имидж России как страны-агрессора в отношении Евросоюза. Поменялось видение руководства ЕС отношении с Москвой. Назрела ситуация пересмотреть международную политику Евросоюза. Многие европейские лидеры, в том числе Франции и Германии, уже выступают за создание европейских сил обороны. Поэтому слова замглавы российского МИД Александра Грушко справедливы и своевременны», - считает дипломат.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Шерин рассказал НСН, что гланым препятствием для НАТО в Восточной Европе, если начнутся боевые действия с Россией, станет отсутствие поддержки населения. Он пояснил, что местное население в отличие от политических элит, которые на сегодня являются ставленниками Вашингтона во многих европейских странах, не воспринимает блок НАТО, который для граждан является оккупационным.

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