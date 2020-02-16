В Дипакадемии предрекли эпоху перемен в отношениях России и Запада

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о необходимости изменить политику двух ключевых институтов Европы: НАТО и Евросоюза, - чтобы улучшить отношения России и Европы. Свое мнение он высказал в интервью РБК.

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в беседе с НСН заявил, что настало время перемен в отношениях России с ЕС и Западом в целом.