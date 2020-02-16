В Дипакадемии предрекли эпоху перемен в отношениях России и Запада
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил о необходимости изменить политику двух ключевых институтов Европы: НАТО и Евросоюза, - чтобы улучшить отношения России и Европы. Свое мнение он высказал в интервью РБК.
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД Иван Сурма в беседе с НСН заявил, что настало время перемен в отношениях России с ЕС и Западом в целом.
«В Европе понимают, что им не выгодна политика, которую продвигают США по отношению к России. Мы видим, что США усиленно через блок НАТО оказывают серьезное давление на страны Европы. Создаются так называемые центры влияния, в том числе информационные. В реальности они выступают центрами гибридного противодействия. Создается имидж России как страны-агрессора в отношении Евросоюза. Поменялось видение руководства ЕС отношении с Москвой. Назрела ситуация пересмотреть международную политику Евросоюза. Многие европейские лидеры, в том числе Франции и Германии, уже выступают за создание европейских сил обороны. Поэтому слова замглавы российского МИД Александра Грушко справедливы и своевременны», - считает дипломат.
Ранее депутат Госдумы РФ Александр Шерин рассказал НСН, что гланым препятствием для НАТО в Восточной Европе, если начнутся боевые действия с Россией, станет отсутствие поддержки населения. Он пояснил, что местное население в отличие от политических элит, которые на сегодня являются ставленниками Вашингтона во многих европейских странах, не воспринимает блок НАТО, который для граждан является оккупационным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Дипакадемии предрекли эпоху перемен в отношениях России и Запада
- Путин назвал инициативу из Послания Федсобранию, против которой были все
- В российском МИД назвали три условия улучшения отношений с Европой
- СК РФ открыл уголовное дело о гибели участницы конкурса поедания пирожных
- Forbes назвал нового миллиардера из России