В Дипакадемии объяснили отмену визита Помпео в Москву
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД в эфире НСН рассказал, с чем это может быть связано.
Госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Москву в рамках своего визита в Россию, которая была намечена на 13 мая. Однако, как и планировалось, встречи в Сочи 14 мая с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым пройдут в полном объеме без сокращений. Причиной отмены поездки Помпео 13 мая российские дипломаты назвали неувязки с графиком.
Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, с чем это может быть связано.
«Сейчас происходят какие-то нескоординированные действия по вопросам, из-за которых Помпео будет встречаться с Лавровым и с президентом. У него планировалось несколько поездок – и в Брюссель, и в Москву, и, похоже, стали проявляться некоторые кризисные моменты, которые потребовали телефонного разговора президентов, чтобы обсудить их по существу. Сейчас время играет не в пользу США, что понимает Трамп и его советники. И чувствуется нескоординированность действий на внешнеполитической арене. Это вызывает ряд вопросов, но при этом показывает некие позитивные сдвиги по всему блоку накопившихся вопросов», - сказал он.
Ранее Майк Помпео объяснил цель своего визита в Россию желанием Дональда Трампа улучшить отношения с Россией.
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