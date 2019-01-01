В Дипакадемии объяснили отмену визита Помпео в Москву

Госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Москву в рамках своего визита в Россию, которая была намечена на 13 мая. Однако, как и планировалось, встречи в Сочи 14 мая с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым пройдут в полном объеме без сокращений. Причиной отмены поездки Помпео 13 мая российские дипломаты назвали неувязки с графиком.

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, с чем это может быть связано.