Политика

В Дипакадемии объяснили отмену визита Помпео в Москву

14 мая19:30
Георгий Гагарин

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД в эфире НСН рассказал, с чем это может быть связано.



Госсекретарь США Майк Помпео отменил поездку в Москву в рамках своего визита в Россию, которая была намечена на 13 мая. Однако, как и планировалось, встречи в Сочи 14 мая с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым пройдут в полном объеме без сокращений. Причиной отмены поездки Помпео 13 мая российские дипломаты назвали неувязки с графиком.

Завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, с чем это может быть связано.

В сенате США одобрили Помпео на пост госсекретаря

«Сейчас происходят какие-то нескоординированные действия по вопросам, из-за которых Помпео будет встречаться с Лавровым и с президентом. У него планировалось несколько поездок – и в Брюссель, и в Москву, и, похоже, стали проявляться некоторые кризисные моменты, которые потребовали телефонного разговора президентов, чтобы обсудить их по существу. Сейчас время играет не в пользу США, что понимает Трамп и его советники. И чувствуется нескоординированность действий на внешнеполитической арене. Это вызывает ряд вопросов, но при этом показывает некие позитивные сдвиги по всему блоку накопившихся вопросов», - сказал он.

Ранее Майк Помпео объяснил цель своего визита в Россию желанием Дональда Трампа улучшить отношения с Россией.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

Читайте также
ФОТО:
ТЕГИ:ПомпеоСергей ЛавровВладимир Путин

партнеры