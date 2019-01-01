Новости за ночь: Глава Госдепа Майкл Помпео отменил визит в Москву

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Экс-командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинским военным потребуется меньше суток для того, чтобы вернуть неподконтрольные территории в Донбассе.

В эфире одного из телеканалов, он пояснил, что армии предстоит в случае такой операции дойти до границы Украины и там закрепиться. А уже после этого освобождением территорий смогут заняться национальная гвардия и другие силовые структуры.

Однако, Наев уточнил, что на данный момент цели захватить территорию Донбасса силовым путем сейчас нет, потому что основной путь достижения победы у украинских властей — политико-дипломатический.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. По данным ООН его жертвами уже стали более 10 тысяч мирных граждан.

