Политика

Новости за ночь: Глава Госдепа Майкл Помпео отменил визит в Москву

13 мая07:29

Главные события ночи по версии НСН.

1

Майк Помпео встретится с Путиным, но в Сочи

Глава американского Госдепартамента Майк Помпео отменил свой визит в Москву в рамках рабочей поездки в России.

Планировалось, что политик встретится с представителями американских деловых кругов и студентами.

В программе визита также значилось возложение венка к Могиле Неизвестного солдата.

 При этом встречи госсекретаря с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, запланированные на вторник, не отменены, перенесены в другой город. Они состоятся в Сочи.

Сегодня же, 13 мая, Майк проведет переговоры в Брюсселе по Ирану и другим темам.

2

Летевший в Самару самолет Superjet 100 вернулся в аэропорт Шереметьево

Самолет Superjet 100, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. По данным сервиса Flightradar, пилоты развернули лайнер в обратную сторону в районе города Владимира. Причины задержки не сообщаются. В «Аэрофлоте», которому принадлежит лайнер, информацию об инциденте официально не комментируют.

Добавим, за неделею крупнейший перевозчик страны за неделю после катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа. В авиакомпании не комментируют причины отмены.

3

Киев рассчитывает вернуть Донбасс за сутки

Экс-командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинским военным потребуется меньше суток для того, чтобы вернуть неподконтрольные территории в Донбассе.

В эфире одного из телеканалов, он пояснил, что армии предстоит в случае такой операции дойти до границы Украины и там закрепиться. А уже после этого освобождением территорий смогут заняться национальная гвардия и другие силовые структуры.

Однако, Наев уточнил, что на данный момент цели захватить территорию Донбасса силовым путем сейчас нет, потому что основной путь достижения победы у украинских властей — политико-дипломатический.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. По данным ООН его жертвами уже стали более 10 тысяч мирных граждан.

4

Вице-премьер Голикова не хочет отказываться от длинных выходных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против сокращения майских праздников.

В интервью РИА Новости она сообщила, что в 2020 году россиян снова могут ждать длинные «майские» выходные" - с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. Такой график предложил Минтруд. При этом член Совета Федерации Сергей Калашников выступил с инициативой разделять длинные праздничные выходные и делать продолжительные праздники более дробными.

При этом в Роструде напомнили, что новые длинные выходные дни ждут россиян только в ноябре. По случаю Дня народного единства граждане будут отдыхать со 2 по 4 число. Как сообщили в пресс-службе Роструда, в День России отдыхать будут только 12 июня, это будет среда.

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