Госсекретарь США Майк Помпео объяснил цель своего визита в Россию. Как пишет РИА Новости, открывая встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, он заявил, что американский лидер Дональд Трамп привержен улучшению отношений с Россией, именно поэтому Помпео и находится «сегодня здесь».

Позже 14 мая главы внешнеполитических ведомств отправятся на встречу с Владимиром Путиным, отмечает Утро.ру.

Ранее НСН писала, что российский лидер во время встречи с госсекретарем США Майклом Помпео намерен обсудить двусторонние отношения, а также стратегическую стабильность и тему разоружения. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в ходе беседы, которая должна состояться в Сочи сегодня, 14 мая, они не оставят без внимания и горячие региональные точки – Иран, Сирию и Венесуэлу.

