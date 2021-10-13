В Чили оппозиция инициировала процесс импичмента президента из-за «Досье Пандоры»
Оппозиция Чили внесла на рассмотрение парламента вопрос об импичменте президента страны Себастьяна Пиньеры по подозрению в коррупции на основе документов «Досье Пандоры» (Pandora Papers). Об этом сообщает ТАСС.
Всего обвинительный документ подписали 16 депутатов из различных партий оппозиции. По законам Чили, процесс импичмента будет запущен в случае поддержки большинства членов парламента - палаты депутатов и Сенат.
Голосование в нижней палате назначено на 21 ноября.
Ранее 35 политиков первого уровня, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран стали фигурантами громкого журналистского расследования об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- Производители прогнозируют снижение цен на овощи через 2-3 недели
- В Чили оппозиция инициировала процесс импичмента президента из-за «Досье Пандоры»
- «Я говорю, как ехать и где обгонять». В сети «всплыло» видео, где Собчак рассуждает о советах водителям
- Ученица московской школы, где произошла стрельба, рассказала о произошедшем
- С российских туристов не будут взымать плату за карантин в отелях Турции
- «Везде, кроме Европы». В ВОЗ заявили о годовом минимуме смертности от COVID-19 в мире
- В России предложили продавать алкоголь по QR-коду
- Умер первый директор Чернобыльской АЭС Брюханов
- В сентябре в России возросла годовая инфляция
- Новый премьер Японии договорился о встрече с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru