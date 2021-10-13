В Чили оппозиция инициировала процесс импичмента президента из-за «Досье Пандоры»

Всего обвинительный документ подписали 16 депутатов из различных партий оппозиции. По законам Чили, процесс импичмента будет запущен в случае поддержки большинства членов парламента - палаты депутатов и Сенат.



Голосование в нижней палате назначено на 21 ноября.

Ранее 35 политиков первого уровня, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран стали фигурантами громкого журналистского расследования об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers).

