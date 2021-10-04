В Мексике проверят упомянутых мексиканцев в «Досье Пандоры»
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил проверить упомянутых в «Досье Пандоры» мексиканских граждан. Об этом сообщает ТАСС.
Обрадор, в частности, призвал выявить, если ли в указанных в досье случаях состав преступления. По данным Минфина страны, расследование в отношении лиц, указанных в журналистском материале, уже началось.
Ранее 35 политиков первого уровня, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран стали фигурантами громкого журналистского расследования об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers).
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