В Мексике проверят упомянутых мексиканцев в «Досье Пандоры»

Обрадор, в частности, призвал выявить, если ли в указанных в досье случаях состав преступления. По данным Минфина страны, расследование в отношении лиц, указанных в журналистском материале, уже началось.



Ранее 35 политиков первого уровня, в том числе действующие и бывшие главы государств, а также более 300 чиновников и миллиардеров из сотни стран стали фигурантами громкого журналистского расследования об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers).

